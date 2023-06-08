آخر موعد لاستقبال المشاركات في #جائزة_الحوار_الوطني.. 15 يونيو

أعلنت أمانة جائزة الحوار الوطني، التي ينظّمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ‎أن يوم الخميس المقبل الموافق 15 يونيو الجاري، هو آخر موعد لاستقبال المشاركات في مختلف فروع‎ ‎الجائزة بدورتها الثالثة للعام 2023م، داعية الراغبين إلى الإسراع في التقدم بأعمالهم ‏المختلفة قبل انتهاء الوقت المحدد.‏

ويأتي إطلاق الجائزة في دورتها الثالثة استمراراً للنجاح الذي حققته في دورتيها الأولى والثانية، واللتين شهدتا مشاركة ‏واسعة وإقبالا كبيراً في فروعها كافة، خاصة بعدما حظيت برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض.

وتهدف الجائزة التي تمثل إحدى مبادرات المركز الوطنية المناط بها تحقيق أهدافه بتعزيز قيم التسامح ‏والتعايش والتلاحم، إلى تشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية ‏والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ليكونوا شركاء بشكل مميز وفعّال، من خلال ‏تقديمهم مبادرات تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في ‏المجتمع، إضافة لبناء مجتمع متسامح لوطن مزدهر‎.‎

وتستند الجائزة إلى 4 مرتكزات، يتمثل الأول في التعايش المجتمعي ويعنى بتعزيز التفاعل والتواصل بين المكونات الاجتماعية ‏المختلفة، لتحقيق استفادة أو تبادل منافع فيما بينهم، والثاني في التسامح ويعنى باحترام وتقبل الاختلاف الاجتماعي، ‏أو الثقافي أو الاقتصادي بما يحقق الانسجام والتآلف بين مكونات المجتمع.

‏أما المرتكز الثالث فيتمثل في التلاحم الوطني، ويعنى بتماسك المكونات ‏البشرية في المجتمع من أجل حماية المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية ‏والأمنية بما يعزز القيم الوطنية. في حين يتمثل المرتكز الرابع في الحوار الحضاري، ويعنى ‏بالتفاهم الثقافي بين الشعوب واحترام التنوع والمشتركات الإنسانية والتفاعل ‏مع مختلف الثقافات والحضارات، للوصول إلى مجتمع حيوي وخلاّق.‏

وتمر الجائزة بمراحل تبدأ بالإعلان عنها، والتقديم إليها عبر موقعها الإلكتروني، بعد ذلك فرز طلبات ‏المرشحين، مرورًا ‏بمرحلة الفرز والتقييم الأولى، ثم الرفع بها من خلال لجان التحكيم والتقييم المختصة إلى أمانة الجائزة، ‏لاستكمال الإجراءات المقرة.‏

وأعلنت أمانة جائزة الحوار الوطني فتح باب التسجيل للترشح للعام 2023 للدورة ‏الثالثة عبر ‏الرابط الإلكتروني ‏المخصص للجائزة: «‏https://award.kacnd.org‏»، داعية الراغبين في المشاركة إلى التقدم ‏بأعمالهم ‏المختلفة ومعرفة كل الشروط والضوابط عبر الموقع الإلكتروني للجائزة. ‏