يخدم 1.5 مليون شخص.. #الصحة توقع مشروع تخصيص خدمات الأشعة والتصوير الطبي في #الرياض

وقعّت وزارة الصحة عقد مشروع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التحالف الفائز بإدارة وتشغيل أقسام الأشعة في 7 مستشفيات ضمن نطاق التجمعين الصحيين الثاني والثالث بالرياض، في إطار الجهود والمبادرات التحولية التي تبذلها الوزارة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها للوصول إلى مجتمع حيوي ينعم أفراده بحياة عامرة وصحية.

شهد التوقيع نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، بحضور نائب المدير التنفيذي للشؤون القانونية في المركز الوطني للتخصيص، سلطان القحطاني، ونائب المدير التنفيذي لاستشارات التخصيص في المركز الوطني للتخصيص، عبدالعزيز الملحم. بينما مثّل «الصحة» في توقيع العقد وكيل الوزارة المساعد للاستثمار، الدكتور إبراهيم العمر.

وأوضحت «الصحة» أن المشروع الذي طُرح في وقت سابق بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، هو مشروع شراكة مع القطاع الخاص يمتد إلى 10 سنوات، يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات التشخيصية لأكثر من مليون و500 ألف مستفيد، وذلك برفع الطاقة الاستيعابية، وخفض المدة اللازمة للحصول على الخدمات وتجويدها، وذلك في العاصمة الرياض وجميع المحافظات الواقعة ضمن نطاق التجمع الصحي الثاني والثالث، مؤكدة أن الخدمة ستكون مجانية دون أي أعباء مالية على المستفيدين، ووفقاً لأفضل الممارسات، والمعايير العالمية المطبّقة في هذا المجال، وباستخدام أحدث أجهزة التصوير الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة التحالف ستجهز الأقسام السبعة بجميع الاحتياجات، وتنفيذ عمليات الصيانة طوال مدة العقد والشراكة مع «الصحة».

والتحالف الفائز هو تحالف شركة «التخصصي آلاينس ميديكال»، وهو تحالف مشترك، ومقره في مدينة الرياض ، ويضم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وشركة «نكسس جلف هيلثكير» السعودية الإماراتية في المملكة المتحدة، وشركة «آلاينس ميديكال قروب» البريطانية، المزود الرائد لخدمات التصوير في أوروبا والمملكة المتحدة.