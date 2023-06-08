وزير_الخارجية يبحث جهود مكافحة «#داعش» من نظرائه النرويجي والكرواتي

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، ووزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين هويتفيلدت، تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وتناول اللقاء الذي جاء على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش المقام في الرياض، أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش.

واستعرض وزير الخارجية، ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا جوردان غرليتش، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.

وبحث الطرفان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.