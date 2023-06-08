في أقل من شهر على افتتاحها… #فيا_رياض تصل إلى مليون زائر

حققت منطقة «فيا رياض» رقمًا ضخمًا لعدد الزائرين خلال أقل من شهر، وصل إلى مليون زائر منذ افتتاحها في 11 مايو الماضي.

وتعد «فيا رياض» من أحدث المناطق الترفيهية ضمن فعاليات «تقويم الرياض»، بتقديمها حزمة راقية من الأنشطة والأماكن الفاخرة، وبوجود أميز العلامات التجارية العالمية والمحلية، والعديد من المطاعم والمقاهي، وأحد أشهر فنادق الـ 5 نجوم «سانت ريجس الرياض»، و 7 صالات سينما راقية، للإسهام في صنع تجربة رائعة للزوار.

وتعد «فيا رياض» منطقة ترفيهية مثالية توفر أجود أساليب الضيافة والتسوق في موقعٍ راقٍ بتصميمه وممراته ومنحوتاته الفنية ومساحاته الأنيقة، إلى جانب التمتع بتذوق ألذ الأطعمة وأحدث الأطباق في مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان ومقاهٍ متفننة بجلساتها الداخلية والخارجية التي تطل على طراز سلماني ونمط عمراني أصيل.

ويعيش الزوار في المنطقة أوقات تسوق جديدة في تجربتها ومتكاملة من حيث العلامات الفاخرة في عالم الأزياء والساعات والمجوهرات مع خبراء الأناقة والمساعدين الشخصيين، بالإضافة إلى الخدمات المميزة من خدمة صف السيارات وحمل المشتريات وتوصيلها إلى المكان الذي يرغبه الزائر، ما يعزز الشعور بالرفاهية ويسهل عليه التجول والاستمتاع في المنطقة.

وتوفر «فيا رياض» من خلال صالات السينما الفاخرة والخاصة مشاهدة مميزة لأفضل العروض العالمية، وتنقل الزائر لحياة أخرى مليئة بالإبداع والفن في المقاعد المهيئة والمواقع الفريدة والأنظمة المرئية والصوتية وكل التفاصيل الدقيقة التي تجعل التجربة غير مسبوقة.