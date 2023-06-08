الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بين 44 و47 درجة على 4 مناطق في هذا الموعد #عاجل

حذر المركز الوطني للأرصاد من ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على 4 مناطق، يومي الجمعة والسبت.

وذكر «الأرصاد» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أنه سيكون هناك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من تبوم والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، يومي الجمعة والسبت، لتتراوح بين 44 و47 درجة.

وكان المركز قد توقع بالنسبة لطقس اليوم الخميس، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة حائل.