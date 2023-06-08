بند مفاجأة في عقد #ميسي مع #إنتر_ميامي

كشفت بعض التقارير عن وضع الأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي بندا فى عقده يتيح له الرحيل خلال شهر يونيو 2024 دون سداد أى شروط جزائية.

أعلن نادى إنتر ميامي الأمريكي تعاقده رسميا، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.

قالت شبكة "TYC" الأرجنتينية، أن عقد ميسي مع إنتر ميامي سيكون لمدة 3 مواسم حتى صيف عام 2026، لكنه اشترط أن يكون كل عام منفصل عن الأخر.

أشارت الشبكة أن ميسي وضع في عقده مع إنتر ميامي احتمالية عدم تأقلمه وفشله في تقديم أي إضافة أو تحقيق نجاح مع الفريق الأمريكي وهو ما سيسمح له بالرحيل في أي وقت يريده.

شددت الصحيفة على أن ميسي احتفظ لنفسه في العقد مع إنتر ميامي بفسخ الارتباط بينهما من طرف اللاعب فقط تلقائيا في شهر يونيو من كل عام، ويمدد العقد تلقائيا بين الطرفين، إذا لم يطلب ميسي الرحيل أو إنهاء الارتباط في الموعد المحدد في التعاقد.