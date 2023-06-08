إغلاق #سوق_مجمع_الشرق في #جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة غلق سوق مجمع الشرق رقم (2) و (3) بنطاق بلدية «العزيزية» الفرعية.

وأوضحت أمانة جدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أن هذا القرار يأتي بعد انتهاء مهلة التصحيح لعدد من المخالفات البلدية، وعدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.

وفي 22 مايو الماضي أعلنت أمانة محافظة جدة غلق سوق «الصواريخ»، الواقع في جنوب المحافظة.

واوضحت الأمانة أن هذا يأتي بسبب رصد عدد من المخالفات وعدم الالتزام باشتراطات السلامة.

وجاء هذا القرار وقتها بعد اندلاع حريقين دتاخل السوق، الأول كان بتاريخ 12 مايو الماضي، والثاني يوم 21 من نفس الشهر.