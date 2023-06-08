قرار حاسم من #ريال_مدريد في صفقة #هاري_كين

قرر نادي ريال مدريد الإسباني عدم الدخول في مزايدة على صفقة هاري كين لاعب فريق توتنهام الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن هارى كين لم يعد هدفًا لريال مدريد هذا الصيف، بعدما جمد الميرنجى الصفقة بقرار لا رجعة فيه، خاصة أنه يرى أن الأرقام المعروضة فى صفقة كين غير مبررة، حيث إن دانييل ليفى، رئيس توتنهام طلب 116 مليون يورو، كما أن اللاعب يريد راتبا سنويا يتخطى 20 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لم ينسحب من الصفقة بسبب العامل الاقتصادى فقط، لكن يعود الأمر أيضا إلى تعارض قدوم هارى كين مع خطة النادى الخاصة بالتوقيع مع لاعبين شباب لديهم حاضر مميز ومستقبل مشرق لمواسم عديدة.