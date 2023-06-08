سيراً على الأقدام.. هندي يقضي سنة و17 يوماً للوصول إلى #مكة وأداء فريضة #الحج: «من جد وجد» (فيديو) #عاجل

سيراً على الأقدام من بلده، قضى رحال هندي سنة كاملة و17 يوماً، مر خلالها بـ 6 دول آسيوية، حتى وصل إلى مكة لأداء فريضة الحج.

وقال الرحال الهندي الذي يدعى «شهاب الدين»، في لقاء مع قناة «الإخبارية»، إن ذهابه لأداء فريضة الحج سيراً على قدميه، هو حلم يراوده منذ إن كان طفلاً.

وأوضح الحاج الهندي أنه مر على 6 دول من أجل الوصول إلى مكة، بداية من الهند ثم باكستان وإيران والعراق والكويت، وصولاً إلى السعودية.

وأضاف أنه قضى سنة و17 يوماً في هذه الرحلة المقدسة، التي بدأها في شهر ذي القعدة من العام الماضي، مشيراً إلى أنه لم يواجه صعوبات، سوى البرودة والطقس البارد والثلج في إيران.

وعن الرسالة التي يرغب في إيصالها من رحلته هذه، قال «شهاب الدين»: «أن أي شخص لديه نية صالحة يمكنه الوصول إلى ما يرغب فيه، وأن من جد وجد».