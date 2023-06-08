في أحد فنادق #فرنسا.. رجل أعمال سعودي يتعرض لسرقة 300 ألف يورو #عاجل

تعرض رجل الأعمال السعودي عبدالرحمن الراجحي، إلى سرقة في أحد فنادق فرنسا الفاخرة، بعد أن تمكن لص من دخول غرفته، مستغلاً عدم وجوده، وحصل على بطاقة الدخول من موظف الاستقبال.

وفي التفاصيل، روى الراجحي، تفاصيل السرقة، بعد دخول لص إلى داخل وسرق أغراضًا وصلت قيمتها إلى 300 ألف يورو.

وأوضح في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في "سناب شات"، أن اللص توجه إلى استقبال الفندق، وطلب بطاقة دخول الغرفة من موظف الاستقبال، ثم توجه مباشرة إلى الغرفة، وسرق الغرفة، ثم خرج مباشرة.

وأضاف أن الشرطة استغرقت وقتًا للحضور، وبعد ذلك طلبت الاطلاع على كاميرات المراقبة، وبعد ساعة ونصف من المراقبة، ظهر وجه اللص، موضحًا أنه حتى الآن لم تبلغه الشرطة بأي مستجدات في سبيل القبض على اللص.

وأكد أن أكثر من يسانده في الأمر، السفارة السعودية في فرنسا، مشيدًا بالأمن والأمان الذي تتمتع به المملكة، وأنه إذا شهدت المملكة حادث كهذا، لتدخلت الشرطة وألقت القبض على اللص، وأعادت المسروقات في دقائق معدودة.