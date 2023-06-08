سوق #بريدة يستقبل أكثر من 35 ألف بطيخة يوميًا.. وحملات لتأكيد خلوه من #المبيدات

يستقبل سوق الخضار والفواكه خلال فترة ذروة المنتج أكثر من 50 شاحنة نقل يومياً، محملة بما يزيد عن 35 ألف بطيخة، يتم إنتاجها من أكثر من 500 مزرعة في جميع أنحاء منطقة القصيم.

وكثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة القصيم من متابعته المستمرة، لحماية المستهلك، والإشراف على منتج البطيخ وصلاحيته وسلامته للاستهلاك البشري، وخلوه من متبقيات المبيدات، عبر سحب العينات بشكل يومي للكشف عنها، بالإضافة إلى منع عرض ودخول منتج مجهول المصدر الزراعي، والتأكد من السجل الزراعي لمسوقي البطيخ، وتنفيذ جولات ميدانية مستمرة.

الجدير بالذكر أن البطيخ يحمل العديد من الفوائد الصحية والمشتملة على تقليل ترسب حمض البوليك والكلسترول في الدم، وهو من أهم مضادات الأكسدة لاحتوائه على عناصر البروتين، والكالسيوم والحديد والصوديوم والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم.