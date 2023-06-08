الصحة تحذر من سلوك يومي معتاد يؤثر على تدفق #الدم إلى #المخ

حذرت وزارة الصحة من سلوك معتاد يفعله كثيرون، ويؤثر على تدفق الدم إلى المخ، سواء بتراجع معدل هذا التدفق أو ارتفاعه.

وبينت «الصحة» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن كثرة الجلوس تضعف صحة دماغك، لذا من الضروري الوقوف والتحرك لمدة دقيقتين فقط كل نصف ساعة.

وأضافت أن الوقوف والتحرك لمدة دقيقتين فقط كل نصف ساعة يمنع تراجع معدل تدفق الدم إلى الدماغ وكذلك ارتفاعه.

كما أشارت إلى أن النوم الكافي يقوي صحة الدماغ، خاصة أنه أثناء النوم يُفرز بروتين يساعد على منع تراكم المواد السامة، وبالتالي تقل خطورة الإصابة بأمراض الدماغ.