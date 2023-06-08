استشاري قلب: لا تمشوا بعد الظهر

حذر الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب، من المشي بعد الظهر خلال هذه الأيام.

وقال «النمر» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «لا ننصح بالمشي بعد الظهر هذه الايام خوفاً من الإعياء الحراري»، معقباً: «إن كان ولابُدَّ خُذْ مظلةً + ماء بارد».

وأفاد أستاذ واستشاري أمراض القلب أن من أعراض «الإعياء الحراري»: الدوخه والصداع والآم العضلات والغثيان، وهو من مقدمات «ضربة الشمس».

ونصح فئات محددة بضرورة الانتباه بصورة أكبر من ضربة الشمس خلال فصل الصيف، وهم: فوق سن الخمسين، ومريض القلب، ومريض السكري، وكذلك من يستخدم أدوية تمنع التعرق والنفسية والبروستات ومدرات البول.

كما نصح مرضى القلب بالابتعاد عن بذل الجهد تحت أشعة الشمس في وسط النهار مع هذا الحر الشديد (مثلاً في المقبرة أثناء دفن قريب لهم)، مضيفاً: «لتفادي ضربة الشمس والإغماء، لابد أن يكون شربهم للماء عالي وفي مكان مكيف، إن كان ولابد من حضورهم».