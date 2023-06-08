ثاني الوجهات من #تركيا.. ⁧‫#مبادرة_طريق_مكة‬⁩ تنهي إجراءات ضيوف الرحمن المغادرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

تواصل مبادرة "طريق مكة" من مطار إسطنبول، إنهاء إجراءات حجاج جمهورية تركيا لدخولهم المملكة قبل صعودهم سلم الطائرة المغادرة إلى جدة كثاني الوجهات من جمهورية تركيا بكل يسر وسهولة، وفي وقت قصير.

وتعد مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية،مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة،حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة،في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.