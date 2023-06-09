الأسهم_الأوروبية تستقر مع ترقب قرارات #المركزي_الأمريكي

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد تداولات ضعيفة في نهاية أسبوع، شهد إحجاما من المستثمرين قبل صدور أحدث قرارات البنوك المركزية.

وينصب تركيز المستثمرين خلال الأيام المقبلة على اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، والبنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية.

وقاد سهم شركة كرودا خسائر المؤشر الرئيسي بعد توقعات فاترة بشأن الأرباح، واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 460.57 نقطة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش.

وانخفض سهم شركة كرودا العالمية 11 بالمئة ليقود خسائر الأسهم المدرجة على المؤشر ستوكس 600 بعد أن توقعت شركة الكيماويات البريطانية بأن تقل أرباحها السنوية قبل الضرائب عن التوقعات.