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#خادم_الحرمين_الشريفين و #ولي_العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس

9 يونيو 2023 · < 1 minute
خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.