إمام مسجد في #باكستان: #مبادرة_طريق_مكة سهلت إنهاء إجراءات الحجاج

أكد إمام جامع الملك فيصل في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية الشيخ محمد عطاء الرحمن، أن مبادرة طريق مكة تشهد تطورًا ملموسًا عامًا بعد عام ، وهي الآن في عامها الثالث وتواصل الصعود والتطور.

وأشار إلى أن المبادرة حققت قفزات نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج يصاحبها جودة عالية في التنفيذ، سهلت على الحجاج إنهاء إجراءات سفرهم من إسلام آباد حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة في بلاد الحرمين الشريفين.

وثمن ما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام من تسهيلات وخدمات جليلة كانت السبب الرئيس في تسهيل وجودة الخدمات المقدمة من الجهات المشاركة في المبادرة.

ودعا الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وأن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يجزيهما خير الجزاء، على ما يقدمانه من خدمات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.