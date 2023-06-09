أخبار دوليّة

وسائل إعلام أمريكية: استقالة اثنين من محامي الرئيس السابق دونالد #ترامب

9 يونيو 2023 · < 1 minute
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب