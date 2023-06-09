نيوكاسل يكشف عن قميصه للموسم الجديد.. مستوحى من الثمانينيات

كشف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الجمعة، عن قميصه الجديد لموسم 2023-2024، من قبل العلامة التجارية للملابس الرياضية عالية الأداء "كاستور".

ويمثل الموسم الجديد 3 سنوات من الشراكة بين Castore وNewcastle، حيث تقوم الشركة التي تتخذ من مانشستر مقراً لها بتصميم وتصنيع مجموعات اللعب والتدريب عالية الأداء لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد حملة ناجحة، والتي شهدت إنهاء الموسم داخل المراكز الأربعة الأولى، سيكون طقم الموسم المقبل هو الأول منذ 20 عامًا الذي يحمل شعار دوري أبطال أوروبا.

يتميز الطقم الجديد بياقة مستوحاة من الثمانينيات من القرن الماضي، تتميز بخطوط سوداء وبيضاء مميزة للنادي - للاحتفال بالانتصارات الماضية مع دخول فريق Magpies حقبة جديدة تحت قيادة المدرب إيدي هاو.

ويتميز القميص بحافة جانبية منقسمة للحركة ، وثقوب مقطوعة بالليزر في الإبطين للتهوية، وحافة منحنية وشكلية لمنح الأناقة العلوية، وشعار نادي نيوكاسل يونايتد المميز المنسوج على الجانب الأيسر من الصدر.

تتميز السراويل القصيرة بألواح متباينة وفتحة جانبية منقسمة لنطاق الحركة، مع شعار منسوج على الفخذ الأيمن.

وأخيرًا ، تشتمل الجوارب على كعب ووسادة قدم مبطنتين، مع عرض "NUFC" في المقدمة، مع علامة Castore التجارية على الساق.