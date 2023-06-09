بعد إضرابه عن الطعام.. رئيس الحكومة اللبنانية: ملف #هانيبال_القذافي في يد القضاء

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن ملف هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في يد القضاء المختص.

ونفى نجيب ميقاتي، خلال تصريحات اليوم تلقيه أي اتصال من قبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة بشأن قضية هانيبال القذافي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية، قد أعلن تواصله مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان بشأن قضية هانيبال القذافي.

وقال الدبيبة، إن لجنة ليبية ستزور لبنان قريبا لبحث ملف هانيبال القذافي، مؤكدا أن هانيبال القذافي شخصية غير عادية ويعيش ظروفا سيئة في لبنان.

وتابع الدبيبة: “رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أبلغني أن الحكومة لا تحتجز هانيبال القذافي”.

ودخل هانبيال القذافي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أيام حسبما أعلن في وقت سابق خلال بيان صحفي، اعتراضا على احتجازه لمدة قارب عشر سنوات دون محاكمة، مطالبا بمحاكمة عادلة في لبنان.