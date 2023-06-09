مختص في #الموارد_البشرية: “نحن في زمن المهارات وليس الشهادات”

قال عبدالعزيز المهباش، مختص في الموارد البشرية، إن رحلة البحث عن العمل يجب أن تبدأ من السنة الأخيرة قبل التخرج.

وأضاف المهباش في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "نحن في زمن المهارات وليس زمن الشهادات، والمهارات الناعمة مهمة جدا في رحلة البحث عن عمل".

وتابع: "كثير من أصحاب العمل يطلبون توافر مهارات وقدرات معينة في الموظف لا تحتاجها الوظيفة"، مشيرًا إلى أن اليوم اكتساب الخبرة لحديثي التخرج لم تعد صعبة في رحلة البحث عن عمل.

وأكمل: "المهارة هي التي تحدد القيمة السوقية للباحث عن عمل، وللأسف هناك استغلال لحديثي التخرج خاصة في القطاع الثالث".