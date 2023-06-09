مفاوضات أمريكية إيرانية في #عمان

كشف موقع أكسيوس، عن إجراء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الشهر الماضي في عُمان، مشيرا إلى أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط سافر في مايو الماضي إلى عُمان لإجراء المحادثات.

وقال الموقع نقلا عن 3 مصادر إن الولايات المتحدة أبلغت إيران في المفاوضات أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا مضت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.

وأوضح “أكسيوس”، أن رسائل الولايات المتحدة لإيران في المفاوضات غير المباشرة بعُمان ركزت على "الردع"، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي ماكورك، لم يلتق الوفد الإيراني المفاوض بطريقة مباشرة.

وأضاف موقع أكسيوس أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كان بين الوفد الإيراني المفاوض الذي وصل عُمان شهر مايو.