تعليم_جازان: معاقبة كل من ثبت تقصيرهم في حادثة تعرض طالب لصعق كهربائي في إحدى المدارس #عاجل

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بيانا بشأن تعرض طالب لتماس كهربائي.

وقال المتحدث الرسمي بتعليم جازان رجاء العطاس، إن اللجان المكلفة بتعليم جازان قد أنهت إجراءاتها المتعلقة بتفاصيل هذه الحادثة.

وأصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي جملة من العقوبات شملت جميع من ثبت تقصيرهم، كما تمت إحالة عدد منهم لجهات الاختصاص لاستكمال ما يخصها من إجراءات نظامية متبعة.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة، أهمية متابعة جميع اللجان في الإدارة والمكاتب والمدارس الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة والصيانة في المباني المدرسية، وضرورة قيامها بدورها الفعال لمنع تكرار مثل هذه الحوادث؛ حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وأشار إلى أن تعليم جازان يواصل تنسيقه الدائم والمستمر مع الشؤون الصحية بالمنطقة؛ لمتابعة حالة الطالب الصحية والإجراءات المتعلقة بنقله لمستشفيات متخصصة وفقا للتقارير الصحية.