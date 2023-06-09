التعليم تجهز 200 صالة رياضية في مدارس البنات لممارسة الألعاب النسائية

أعلنت وزارة التعليم، عن تجهيز أكثر من 200 صالة رياضية ملحقة بمدارس البنات الحكومية، مشيرة إلى أنها تستهدف تجهيز وإنشاء 740 صالة أخرى لممارسة الألعاب الرياضية النسائية.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات في المدارس؛ لنشر أهمية ممارسة الرياضة لدى الطالبات في سن مبكرة، وتشكيل أسلوب حياتهن بشكل صحي.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها تسعى إلى استمرار العمل في تنفيذ المبادرة ضمن 3 محاور وهي: