التعليم تجهز 200 صالة رياضية في مدارس البنات لممارسة الألعاب النسائية

أعلنت وزارة التعليم، عن تجهيز أكثر من 200 صالة رياضية ملحقة بمدارس البنات الحكومية، مشيرة إلى أنها تستهدف تجهيز وإنشاء 740 صالة أخرى لممارسة الألعاب الرياضية النسائية.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات في المدارس؛ لنشر أهمية ممارسة الرياضة لدى الطالبات في سن مبكرة، وتشكيل أسلوب حياتهن بشكل صحي.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها تسعى إلى استمرار العمل في تنفيذ المبادرة ضمن 3 محاور وهي:
- المحور الأول "الأداء البدني والمهاري" إلى تنمية قدرات الطالبات البدنية والمهارية وفنون إدارتهن لها، من خلال المشاركة في مجموعة من الأنشطة البدنية.
- المحور الثاني "النمط الحياتي الصحي" تعريف الطالبات بالتغذية الصحية وضوابطها، وربط ما تعلّمنه في دروس التربية البدنية بحياتهن خارج الصالة الرياضية.
- المحور الثالث "اللياقة الشخصية والاجتماعية" فيعزّز السلوكيات المؤدية للنجاح الشخصي الجماعي للطالبات في النشاط الرياضي، ويدعم دافعيتهن للمشاركة في الأنشطة البدنية.