هل استيراد الأدوية بشكل فردي يحتاج موافقة من “#الجمارك؟.. “#الزكاة” توضح #عاجل  

كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عن مدى إمكانية استيراد بعض الأدوية من الخارج بشكل فردي.

وأوضحت الهيئة في ردها على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، عبر حساب "اسأل الزكاة"، أن الأدوية من السلع المقيدة التي يتطلب دخولها وصفة طبية مختومة ليتم عرضها على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي.

على جانب آخر، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو 2023، موضحًة أن 10 مايو يعتبر آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر أبريل 2023.

ونوهت الهيئة إلى أن مايو يعتبر آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مارس وأبريل 2023م، وأن 31 مايو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر أبريل 2023م.