بـ45 مئوية.. #مكة تُسجل أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة  

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى وأدنى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم السبت في مدن المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 درجة مئوية، والمدينة المنورة سجلت 43 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها اليوم كانت في مدينة أبها التي سجلت 19 درجة مئوية، فيما سجلت الطائف 22 درجة مئوية.

على جانب آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء، وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم في العديد من مدن المملكة: