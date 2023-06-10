غدا.. “#حساب_المواطن” يبدأ في إيداع #الدعم المخصص لشهر يونيو في حسابات المستفيدين

يبدأ برنامج حساب المواطن غدا الأحد في إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو الجاري "الدفعة 67" في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لكافة الشروط المتعلقة بالأهلية.

وجرت العادة أن يتم إيداع الدعم المخصص في العاشر من كل شهر ميلادي، وفى حال إذا ما صادف إجازة رسمية ، فيتم تقديم الإيداع يوما أو تأخيره يوما.

من جهة أخرى، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال وجود دخل من برنامج «تمهير» لا بد من الإفصاح عنه، واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وكتابة مصدر الدخل «برنامج تمهير»، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.

وأضاف البرنامج انه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي: http://portal.ca.gov.sa