هالة_سرحان: #القرش الذي قتل #السائح_الروسي تم إرساله عمداً لضرب #السياحة_المصرية

أثارت الإعلامية المصرية هالة سرحان حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد التغريدة التي كتبتها حول سمكة القرش التي هاجمت سائحاً روسياً وقتلته في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر المصرية.

وقالت الإعلامية المصرية عبر حسابها الرسمي في «تويتر» متحدثة عن هجوم سمكة القرش: «بفكر من إمبارح هو إيه اللي جابه عندنا أصلا؟ ده ضد كل قوانين المحيطات والبحار... سمك القرش لايعيش إلا في أعمق الأعماق المظلمة. كيف قطع كل هذه المسافة إلي مياه تعتبر ضحلة بالنسبة لبيئة القرش المائية».

وأضافت: «يقولوا في سفينة ألقت خرفان نافقة جاء وراءها.. نفكر كده شوية ونبحث عن المستفيد.. حصل إيه قبل الحادثة المفجعة دي بكم يوم؟؟ حصل واقعة هامة جداً جداً».

وواصلت: «يبدو أن القرش تم إرساله عمداً لضرب السياحة المصرية، ومصدر دخل أجنبي انتعش. كما يقول المثل: (اضرب فين يوجعك). لكن مصر بإذن الله محروسة من المكائد والمؤامرات وحرب الجيل الرابع والخامس والمسيرة والقرش اللي محطش عندنا صدفة».

ومع هجوم المتابعين والسخرية مما جاء في التغريدة، ألحقتها هالة سرحان بتغريدة أخرى نفت فيها أن يكون حديثها موجهاً إلى أي دولة.

وكتبت الإعلامية رداً على أحد المتابعين: «هو أنا ذكرت أي دولة؟ أنا قلت مكائد ومؤامرات الحاقدين ضد بلدنا أعداء مصر وإرهابيين او متطرفين أو خونة.. أنا احترم حريتك في إبداء رأيك وقد نختلف، وقد يكون رأيك صواب يحتمل الخطأ، وقد يكون رأيي خطأ يحتمل الصواب، المهم حرية القدرة علي التفكير».

وأتمت «اتفق أنه لايمكن أن نلوم علي الدولة المصرية إذا كنت تستبعد أن هذا الحادث قضاء وقدر».

وقابل مغردون ما كتبته الإعلامية المصرية بالسخرية، متهمين إياها بعدم امتلاك المعرفة الكافية للحديث عن موضوع بمثل هذا التخصص، وكذلك باتباع «نظرية المؤامرة» في تفسير الحادث.