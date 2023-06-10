طبيب: احتمالية الوفاة من #ضربة_الشمس تصل إلى 63%

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، من أن احتمالية الوفاة بسبب «ضربة الشمس» تتراوح دولياً من ٢٠ -٦٣%، لذلك الوقاية لاتقدر بثمن.

وأوضح «النمر» عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أن الوقاية تكون بشرب الماء الكافي، وعدم التعرض للحرارة لوقت طويل، أو بذل الجهد البدني تحت الشمس (المشي مثلاً)، إلى جانب استخدام المظلة (الشمسية).

وكشف استشاري القلب أن مَنْ يعانون السمنة أكثر عرضةً لـ«ضربة الشمس» مِنْ غيرهم.

وأفاد بأن أخطر علامات في المصاب بضربة الشمس:

1- انحباس البول.

2- الغيبوبة.

3- هبوط الضغط.

4- النزيف.