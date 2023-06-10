السعودية ترحب بتوافق أعضاء لجنة (6+6) الليبية بشأن تنظيم الانتخابات

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بتوافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا الشقيقة، وذلك في ختام اجتماعاتها يومي 17 و 18 ذو القعدة 1444هـ الموافق 6 و7 يونيو 2023م في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة.

وأشادت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية، بجهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافق الهامّين الذي تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة.

وأعربت عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكلٍ رسمي على القوانين الانتخابية، كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار.