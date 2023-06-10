بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة.. القبض على 3 مروجين لـ«الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة» في عسير

قبضت شرطة مركز العرين في منطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن، لترويجهم مادة «الإمفيتامين» المخدر، ومادة «الحشيش» المخدر، إلى جانب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضُبط بحوزة المتهمين الثلاثة سلاح ناري وذخيرة حية ومبالغ مالية، فتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.