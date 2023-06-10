«الأعطال الخفيفة».. مبادرة لتعليم السيدات صيانة السيارات في #العلا (فيديو)

اختتمت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، أمس، مبادرة لتعليم السيدات الصيانة الأولية للسيارات في نسختها الأولية، وذلك في مقر الكلية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المرأة في جميع المجالات التقنية، ومعرفة أدوات السلامة المستخدمة في المركبات، والدوائر الكهربائية، وبطارية السيارة، والأنوار، ونظام الفرامل، وأنواع الإطارات المستخدمة، ودائرة التبريد في المحرك.

وتهدف المبادرة كذلك التعرف بتطبيقات عملية على فحص السوائل، وتغيير الزيت، وكيفية إصلاح الأعطال الحفيفة.