الوئام تحاور مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية #مبادرة_طريق_مكة #عاجل

بندر السليس - الوئام

تعد خدمة ضيوف الرحمن هدفاً سامياً للمملكة، تحرص عليه وتسخر له الجهود والإمكانيات، من أفكار ورؤى تتجدد كل عام، ومن أبرزها مبادرة «طريق مكة»، التي تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.

وبالتزامن مع تدشين مبادرة «طريق مكة» من كوت ديفوار، حاورت صحيفة «الوئام» العقيد طلال الشلهوب، مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، والذي كشف عن بعض التفاصيل الجديدة في المبادرة وأهدافها.

بداية.. عرّفنا بمبادرة «طريق مكة»

حرصت حكومة مولاي خادم الحرمين الحرمين الشريفين على الاهتمام بضيوف الرحمن وتسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة، لراحتهم وتسهيل إجراءات حجهم بكل يسر.

وكان من بين ذلك إطلاق وزارة الداخلية مبادرة «طريق مكة» للعام الخامس، وهي إحدى مبادرات برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك في 7 دول هي: المغرب وماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار.

وتمكّن مبادرة «طريق مكة» المستفيدين من انجاز إجراءات دخولهم، في صالة مخصصة بمطارات بلدانهم، واستقبالهم في المملكة عبر صالة مخصصة أيضًا في مطاري «الملك عبدالعزيز الدولي» في جدة، و«الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي» في المدينة المنورة، ثم الانتقال مباشرة إلى مقار سكنهم، وتتولى الجهات الخدمية استلام الأمتعة ونقلها إليهم في مقار إقامتهم.

وتم تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في دولتي ماليزيا وإندونيسيا في موسم حج 1439ه، وفي 5 دول بموسم حج 1440ه، بإنضمام كل من تونس وباكستان وبنجلاديش للمبادرة، وفي العام الماضي انضمت المغرب، وصولاً إلى انضمام جمهورية تركيا وكوت ديفوار هذا العام.

ما الجديد في المبادرة هذا العام؟

إضافة دولتين جديدتين هما جمهورية تركيا وكوت ديفوار .

ما الهدف من المبادرة؟

تهدف مبادرة طريق مكة إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

وتتضمن ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، واستقبالهم بصالات خاصة للمبادرة، والانتقال مباشرة بحافلات مخصصة لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مقار إقامتهم .

ما الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في المبادرة؟

وزارة الداخلية تنفذ مبادرة «طريق مكة» بالتعاون مع شركائها من وزارات: الخارجية والصحة والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.

وتشمل الخدمات التي تساهم مبادرة «طريق مكة» في إنجازها بمطارات الدول المنضمة: إصدار تأشيرات الحج، وأخذ الخصائص الحيوية، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وتدقيق جوازات السفر وختمها بدخول ضيوف الرحمن الى المملكة، بالإضافة إلى فرز وترميز الأمتعة، لتسهيل وتسريع تسلمها في مواقع سكنهم بعد وصولهم الى المملكة.