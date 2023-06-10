القبض على 3 مقيمين مصريين في #مكة لترويجهم حملات #حج وهمية

قبضت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة على 3 مقيمين من الجنسية المصرية، لترويجهم لحملات حج وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إيقاف المتهمين الثلاثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان أمين العاصمة المقدسة المكلف، صالح التركي، قد تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مشروع شارع «المسيال»، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويعد المشروع شرياناً رئيساً يربط العديد من الأحياء بحي «المسفلة»، ويؤدي إلى المسجد الحرام، ليتم الاستفادة منه خلال موسم الحج لعام 1444هـ