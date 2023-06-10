نصائح للحد من إمكانية تسمم الأطفال بالمبيدات

دعت هيئة الغذاء والدواء، للحرص على إبقاء المبيد في عبوته الأصلية وحفظه في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال للحد من إمكانية تسممهم بالمبيد.

ووجهت بعض النصائح التي تساعد على حماية المنزل من السموم، ودعت للحرص على قراءة ملصق المبيد قبل الشراء وقبل الاستخدام واتبع التعليمات بشكل دقيق كما هي مكتوبة على الملصق.

عبوات المبيد:

- احرص على أن تغلق عبوة المبيد بإحكام بعد استعمال المبيد.

- أعد إغلاق عبوة المبيـد بإحكام في حال حدث لك ما يقاطع استعمال المبيد مثل الرد على الهاتف وضع العبوة بعيدا عن متناول الأطفال.

- حفظ المبيدات في عبواتها الأصلية.

- احذر من وضع المبيدات في عبوات الطعام أو الشرب أو ما يمكن أن يستعمل للاستهلاك الآدمي.