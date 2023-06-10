انتهاء فترة رئاسة 5 جامعات حكومية وتكليف وكلائهم بإدارة العمل #عاجل

انتهت الأسبوع الماضي فترة رئاسة 5 رؤساء جامعات حكومية بعد انتهاء فترتهم النظامية، وتم تكليف وكلائهم بالقيام بمهام رؤساء الجامعات حتى يتم تعيين بديل لهم.

الجامعات الحكومية التي انتهت فترة رؤسائها هي: الجامعة الإسلامية، والجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة بيشة، وجامعة الطائف، وجامعة الجوف.

فيما كان الرؤساء المنتهية فترتهم هم: ‏الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود رئيس الجامعة الإسلامية، والدكتور محمد بن عبدالله الشايع رئيس جامعة الجوف، والدكتور يوسف بن عبده عسيري رئيس جامعة الطائف، والدكتورة ليلك أحمد الصفدي رئيسة الجامعة الألكترونية، و‏الدكتور محمد بن محسن صفحي رئيس جامعة بيشة.

وبحسب أنظمة ولوائح الجامعات أصدر وزير التعليم قرارات بتكليف أقدم الوكلاء في تلك الجامعات بالقيام بمهام رؤساء الجامعات تكليفاً حتى يتم تعيين رؤساء للجامعات الخمس.