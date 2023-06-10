حريق يربك الحسابات قبل #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتى #انتر_ميلان

شهدت الساعات الماضية حريق بالقرب من ملعب أتاتورك، بالعاصمة التركية، اسطنبول، قبل ساعات من مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويلتقي مانشستر سيتي مع إنتر ميلان، في النهائي الثاني خلال 3 سنوات للفريق الإنجليزي، على ملعب أتاتورك، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

فلوريان بليتنبرج، الصحفي بشبكة "سكاي"، نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، ظهر خلاله اندلاع حريق بالقرب من ملعب أتاتورك بالعاصمة التركية اسطنبول

ولم يوضح فلوريان سبب الحريق الذي اشتعل بالقرب من الملعب، ولكن يبدو أنه لن يؤثر على المباراة، حيث إن حافلتي الفريق يقتربان من الوصول إلى ملعب أتاتورك الأولمبي

المباراة ستقام بعد أقل من ساعتين على الملعب، الذي كان من المفترض أن يحتضن النهائي خلال السنوات الثلاثة الماضية، لكن في كل مرة تتأجل لسبب مختلف