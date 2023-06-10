لندن.. إضراب مرتقب بمطار هيثرو يهدد بشلل في حركة السفر

أعلن عدد من موظفي الأمن في مطار هيثرو بلندن، الدخول في إضراب عن العمل خلال الثلاث أشهر القادمة.

وتبدأ سلسلة الإضراب عن العمل بداية من أيام 24 و25 و28 و30 يونيو الجاري، وخلال شهر يوليو تكون الإضرابات خلال أيام 14 و16 و21 حتى 24 و28 حتى 31 يوليو، وتكون ذروة الإضراب عن العمل خلال شهر أغسطس المقبل في أيام 4 حتى 7, و11 حتى 14, و18 حتى 20 و24 حتى 27 أغسطس 2023.

ويسبب الإضراب عن في إرباك شديد لأكثر من 20 ألف رحلة طيران تضم نحو 4.4 مليون مقعد، وسط مطالبات بتدخل الجيش لتغطية النقص في ظل تزايد الطلب على الرحلات تزامناً مع عطلات الصيف.

ويتزامن الإضراب مع ذروة فترات السفر والتي تشمل فترة عيد الأضحى المبارك وبداية العطلات المدرسية، ويطالب المضربون بتحسين الأوضاع المالية وتقديم أجور عادلة.