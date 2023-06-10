التايمز: #كورونا تسرب أثناء تجارب باحثين والجيش الصيني للجمع بين أكثر الفيروسات فتكًا في العالم

كشفت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن محققين أمريكيين، عن وجود أدلة تشير إلى تسرب فيروس كورونا المستجد "Covid-19" من معهد بووهان بعد تجارب بتعاون مع الجيش.

وقالت “التايمز” إن علماء من الصين كانوا يديرون مشروعا سريا تسبب بتفشي كورونا، مضيفة في تقرير نشرته اليوم السبت: “كان الخبراء في ووهان يعملون جنبًا إلى جنب مع الجيش الصيني يجمعون بين أكثر فيروسات كورونا فتكًا في العالم لإنشاء فيروس متحور جديد تمامًا كما بدأ الوباء”.

وتابعت: “يعتقد المحققون الذين فحصوا الاتصالات والبحوث العلمية السرية للغاية أن العلماء الصينيين كانوا يديرون مشروعًا سريًا لتجارب خطيرة، مما تسبب في تسرب من معهد ووهان لعلم الفيروسات وبدء تفشي Covid-19”.

وأشار التقرير إلى أن أحد أسباب عدم وجود معلومات منشورة عن العمل هو أنه تم بالتعاون مع باحثين من الجيش الصيني، الذي كان يموله، وكان يلاحق أسلحة بيولوجية.