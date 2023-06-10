أخبار دوليّة

#ترامب: سنخرج #بايدن من #البيت_الأبيض وسنقضي على الفساد

10 يونيو 2023 · < 1 minute
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كلمة إلى الشعب الأمريكي تعد الأولى له بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية له بشأن تسريب وثائق سرية.

وقال دونالد ترامب: “سنقف أمام الرئيس جو بايدن الفاسد وسنكمل النجاحات التي حققناها خلال فترة رئاستي”، متابعا: “التهم الموجهة لي لن تمنعني من الترشح للرئاسة ”.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أن أعداء الولايات المتحدة بالداخل يشكلون خطرا أكبر من الأعداء في الخارج.

وواصل ترامب: “الديمقراطيون يسعون لملاحقة كل الجمهوريين المحافظين.. الاتهامات الموجهة لي من وزارة العدل "سخيفة" كالتي سبقتها”، مهاجما تعامل إدارة بايدن مع أزمة المهاجرين على الحدود.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق أن انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان جعلها المصدر الأكبر للأسلحة الأمريكية، متابعا: “الديمقراطيون يحاولوا إلصاق تهمة الخيانة لي ولن ينجحوا”.

 