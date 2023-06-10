بعد التتويج بـ #دوري_أبطال_أوروبا.. مسيرة ألقاب لا تنتهي لـ #جوارديولا

حصد فريق مانشستر سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

ألقاب جوارديولا مع برشلونة

الدوري الإسبانى 3 مرات ( 2008/2009-2009/2010-2010/2011)

كأس ملك إسبانيا مرتين ( 2008/2009-2011/2012)

السوبر الإسباني 3 مرات (2009/2010-2010/2011-2012/2011)

دوري أبطال أوروبا مرتين (2008/2009-2010/2011)

السوبر الأوروبي مرتين ( 2009/2010-2011/2012)

كأس العالم للأندية مرتين (2009/2010-2011/2012)

ألقاب مع فريق بايرن ميونخ

الدوري الألماني 3 مرات ( 2012/2013-2014/2015-2015/2016)

كأس ألمانيا مرتين (2013/2014-2015/2016)

السوبر الأوروبي مرة ( 2013/2014)

كأس العالم للأندية مرة.(2013-2014)

ألقاب جوارديولا مع مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي 5 مرات ( 2017/2018-2018/2019-2020/2021-2021/2022-2022/2023)

كأس الاتحاد الإنجليزي مرة ( 2018/2019 / 2022/2023)

كأس الرابطة 4 مرات ( 2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021)

الدرع الخيرية مرتين.( 2018/2019-2019/2020)

دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة (2022/2023)