بعد التتويج بـ #دوري_أبطال_أوروبا.. مسيرة ألقاب لا تنتهي لـ #جوارديولا

حصد فريق مانشستر سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف والتأهل إلى كأس العالم للأندية.
ألقاب جوارديولا مع برشلونة
الدوري الإسبانى 3 مرات ( 2008/2009-2009/2010-2010/2011)
كأس ملك إسبانيا مرتين ( 2008/2009-2011/2012)
السوبر الإسباني 3 مرات (2009/2010-2010/2011-2012/2011)
دوري أبطال أوروبا مرتين (2008/2009-2010/2011)
السوبر الأوروبي مرتين ( 2009/2010-2011/2012)
كأس العالم للأندية مرتين (2009/2010-2011/2012)
ألقاب مع فريق بايرن ميونخ
الدوري الألماني 3 مرات ( 2012/2013-2014/2015-2015/2016)
كأس ألمانيا مرتين (2013/2014-2015/2016)
السوبر الأوروبي مرة ( 2013/2014)
كأس العالم للأندية مرة.(2013-2014)
ألقاب جوارديولا مع مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي 5 مرات ( 2017/2018-2018/2019-2020/2021-2021/2022-2022/2023)
كأس الاتحاد الإنجليزي مرة ( 2018/2019 / 2022/2023)
كأس الرابطة 4 مرات ( 2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021)
الدرع الخيرية مرتين.( 2018/2019-2019/2020)
دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة (2022/2023)