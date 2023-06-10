ترامب يصل إلى نورث كارولينا لمواصلة حملته الانتخابية

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى نورث كارولينا لمواصلة حملته الانتخابية.

وكان ترامب قد هاجم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في كلمة أدلى بها يوم السبت، قائلا إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض سوف يلغي جميع قرارات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالطاقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "هناك من تحدث معي لنفي التسجيلات التي تحدثت فيها عن تزوير الانتخابات.. استطلاعات الرأي تمنحنا التفوق على بايدن بولايات عدة".

وتابع ترامب: "نحن متفوقون باستطلاعات الرأي بفارق كبير في ولايات عدة"، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية لم ترغب بنقل الحقائق بعد انتخابات 2020.

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن الانتخابات المقبلة سوف تكون بينه وبين الشيوعيين،مواصلا:"الولايات المتحدة أصبحت فاشلة محكومة من الدولة العميقة".