القصيم تتصدر.. صرف 82 مليون ريال لـ145 مزارعاً من مستحقات #الدفعة_الرابعة للقمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (82,242,754) ريالًا، وذلك لكمية (48,269) طنًا، لعدد (145) مزارعًا، تتضمن (4) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (450,212,381) ريالًا، وذلك لكمية (260,669) طنًا، لعدد (901) مزارعًا.

وتصدرت منطقة القصيم المناطق التي تم الحصول عليها من القمح بـ19.212 ألف طن وعدد المزارعين 55 مزارعا، وحائل بكمية 6.966 طن وعدد المزارعين 26 مزارعا، والرياض بـ5.225 طن وعدد المزارعين 15 مزارعا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (484,121) طنًا، لعدد (1785) مزارعًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 محرم 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 صفر 1437هـ، والمتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1,5) مليون طن كل عام كحد أقصى.