بعملية أمنية في عرض #البحر.. #حرس الحدود يحبط تهريب 217 كجم #حشيش على متن قارب

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، نفّذت الدوريات البحرية لحرس الحدود في قطاع «القحمة» عملية أمنية في عرض البحر، وقبضت على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود، لتهريبهم (217) كيلوجرامًا من مادة «الحشيش» المخدر عبر قارب بحري.

ضبط بحوزة المتهمين هواتف متنقلة وجهاز تحديد مواقع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، بجانب رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.