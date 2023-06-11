حساب_المواطن يودع 3.7 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يونيو

أودع برنامج «حساب المواطن» 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر يونيو، اليوم الأحد، للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التي تحمل رقم (67)، ما قدره 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج «حساب المواطن»، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 163 مليار ريال، منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف: «76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالًا».

وأوضح أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.4 ملايين مستفيد.

بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.