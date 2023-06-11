البرلمان_العربي يتبنى مقترح #السعودية بدعم الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية

تبنى البرلمان العربي مقترح المملكة العربية السعودية (مجلس الشورى) الخاص بدعم الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية، والذي يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية واجتماعات البرلمانات الإقليمية والدولية.

وثَمّنَ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مقترح المملكة الذي تقدم به عضو مجلس الشورى والبرلمان العربي ولجنة فلسطين في البرلمان العربي، النائب عساف بن سالم أبو اثنين، ويهدف إلى إظهار ما يعانيه الشعب الفلسطيني من اضطهاد قوات الاحتلال، ودعم صمود أهالي القدس ومرابطي المسجد الأقصى في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، وكذلك حشد الرأي العام الدولي لتأييد الموقف العربي من حل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، وتفعيل دور الشعوب في محاولة تصحيح التصورات الخاطئة عن القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن مقترح المملكة أيّده أعضاء لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، كما أيّده أعضاء البرلمان العربي عند مناقشة تقرير فلسطين في الجلسة العامة، وأقر البرلمان العربي خطة عمل لوضع المقترح موضع التنفيذ.