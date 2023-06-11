توقف قلبها 8 دقائق.. إنقاذ حياة حاجة بـ #المدينة_المنورة

أنقذت الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حياة حاجة إندونيسية، توقف قلبها بعد هبوط الطائرة.

وقال تجمع المدينة المنورة الصحي: إن الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة إغماء داخل صالة القدوم الدولي، وبعد وصول الحالة إلى المركز وإجراء الفحوصات الطبية لها التي بينت توقف القلب.

وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بإنعاش قلبي رئوي مرتين حتى استعادة النبض ولله الحمد وبعد استقرار الحالة تم نقلها إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية .

واستقبل مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 90104 حجاج منذُ بداية الموسم عبر المركز الرئيسي والوحدات الصحية المؤقتة داخل المطار، مبيناً أن 87857 حاجاً استفادوا من الخدمات الوقائية التي يقدمها المركز.