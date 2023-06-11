مانشستر_سيتي يحقق اللقب 32 في تاريخه بعد التتويج ببطولة #دوري_أبطال_أوروبا

جاء فوز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا ليكون اللقب رقم 32 في تاريخه على كافة المستويات.

ووصل فريق مان سيتي إلى اللقب الـ32 فى تاريخه بعد الحصول على لقب تشامبيونزليج الأول فى تاريخه أمس الأحد.

ألقاب مانشستر سيتي الـ32..

الدوري الإنجليزي 9 ألقاب

كأس الرابطة الإنجليزية 8 ألقاب

كأس الإتحاد الإنجليزي 7 ألقاب

الدرع الخيرية 6 ألقاب

كأس أوروبا للأندية الفائزة بالكؤوس 1

دوري ابطال اوروبا 1

وضرب فريق مانشستر سيتي موعدًا مع إشبيلية يوم 16 أغسطس المقبل فى كأس السوبر الأوروبي على ملعب كارايسكاكيس باليونان.

كما تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله إلى منافسات كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامتها فى السعودية.