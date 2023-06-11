أسسوا #خلية_إرهابية وقتلوا رجل أمن.. تنفيذ حكم القتل حدًا بجانيين وتعزيرًا لثالث في #الرياض

نفذت وزارة الداخلية، حكم القتل حداً بجانيين، والقتل تعزيراً لآخر، على تأسيسهم لخلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن ، وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتسترهم على عدد ممن يحملون الفكر الإرهابي وعلى مخططاتهم الإرهابية، وحيازتهم أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في صنع المتفجرات، معتنقين للمنهج التكفيري، ومبايعتهم زعيم أحد التنظيمات الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أن "عبدالملك بن فهد بن عبدالرحمن البعادي"، اتفق وخطط لاستهداف أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتله عمداً وعدواناً وإشرافه على ذلك، في حين قتله "محمد بن خالد بن سعود العصيمي"، بإطلاق النار عليه، وحرق الثالث "محمد بن عبدالرحمن بن طويرش الطويرش"، جثمانه، وإشعال النار في سيارة الدورية الأمنية.

وبإحالتهم على المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم على الأول والثاني بإقامة حد الحرابة على أن يكون ذلك بقتلهما والحكم بقتل الثالث تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين/عبدالملك بن فهد بن عبدالرحمن البعادي و/ محمد بن خالد بن سعود العصيمي والقتل تعزيراً بالجاني / محمد بن عبدالرحمن بن طويرش الطويرش يوم الأحد بتاريخ 22 / 11 / 1444هـ الموافق 11 / 6 / 2023م بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.