73 ألف كم.. مسح طرق #المملكة بطائرات #الدرون استعداداً لموسم الحج (صور)

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حملة «طرق متميزة آمنة»، للعام الثالث على التوالي، التي تهدف لمسح شبكة الطرق ما بين المدن، بما يسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على شبكات الطرق بالمملكة، وذلك تزامناً مع موسم حج هذا العام 1444 هـ.

وتنطلق الحملة في مسح شبكة الطرق ما بين المدن، التي تتجاوز 73 ألف كم، وأكثر من 3700 جسر، وذلك على مدار 5 أيام متواصلة، بمشاركة أكثر من 550 عضواً، مقسمين على 62 فريقًا في مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة عدد من منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وعدد من طلاب الجامعات ومنسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق.

وتتضمن الحملة إجراء مسح كامل للشبكة الوطنية خلال أسبوع واحد، بمشاركة جميع طاقات المنظومة، لتوفير مصدر معلومات و قاعدة بيانات و تحديد مواطن التحسين، وذلك باستخدام عدد من التقنيات الحديثة في عقود الأداء، مثل فحص الطرق بـ«الدرون»، وغيرها من التكنولوجيات الحديثة التي تضمن جودة ودقة أعمال المسح، إضافةً للمعدات المعدات المتقدمة التي تم تدشينها في نسخة العام الماضي، والتي تُعد من التقنيات الحديثة والمركبات المتخصصة في أعمال المسح والتقييم.

وتمتلك الهيئة العامة للطرق أسطولاً ضخماً من هذه المعدات يبلغ 18 معدة، تعمل على فحص حالة الطرق ومعرفة مدى جودتها واحتياجاتها ، ومنها مركبات قياس معامل الوعورة العالمي «IRI»، ومركبات التقييم الإنشائي لطبقات الرصف باستخدام الوزن الساقط «FWD»، وأجهزة قياس سماكة طبقات الرصف باستخدام تقنية «GPR»، وغيرها من معدات المسح والتقييم الحديثة.

كما تم خلال هذه النسخة تدشين نظام رقابة، يساعد كافة القائمين بعمليات المسح برصد و«أتمتة» الملاحظات، بما يسهم في تسريع عملية معالجتها. ودعت الهيئة العامة للطرق كافة المواطنين والمقيمين للإسهام والمشاركة في الحملة، ورصد الملاحظات عبر التواصل مع مركز الاتصال للهيئة العامة للطرق «938».

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية إن هذه الحملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الطويلة ومستوى السلامة، وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية لأداء مناسك الحج، وللمسافرين والزوار ومستخدمي شبكة الطرق.